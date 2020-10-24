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طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:00 م
تارت المانجو
تارت المانجو
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نهى هجرس
يعد التارت من الحلويات المميزة للعديد من الأشخاص، ويفضلون تناولة بطرق ونكهات مختلفة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل تارت المانجو على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير تارت مانجو
2 كوب دقيق 
ثلاثة أرباع كوب زبدة 
2 بيضة 
فانيليا 
نصف كوب سكر بودرة 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
مربى مانجو 


للحشو
1 كيلو مانجو  قطع
1 كوب سكر 
1 كوب ماء 
عصير ليمون  او ملح ليمون

للتزيين
مانجو  قطع

طريقة تحضير تارت مانجو
للمربى

* يوضع الخليط فى إناء على النار

* يترك الخليط على النار ليغلي

* عند النضج توضع رشة ملح ليمون أو عصير ليمون

للتارت

* تخلط الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في العجان مع السكر البودرة والبيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ورشة الملح

* يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة ويفضل أن توضع في الثلاجة

* تفرد بالنشابة وتوضع في قاع وجوانب صينية تارت

* يفرد خليط المانجو بعد أن يبرد

* تبشر باقي العجينة على الوجه

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

* يترك ليهدأ ويزين بقطع المانجو ويقدم .

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