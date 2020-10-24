طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة

مقادير تارت مانجو

2 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب زبدة

2 بيضة

فانيليا

نصف كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مربى مانجو









للحشو

1 كيلو مانجو قطع

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير ليمون او ملح ليمون





للتزيين

مانجو قطع





طريقة تحضير تارت مانجو

للمربى





* يوضع الخليط فى إناء على النار





* يترك الخليط على النار ليغلي





* عند النضج توضع رشة ملح ليمون أو عصير ليمون





للتارت





* تخلط الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في العجان مع السكر البودرة والبيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ورشة الملح





* يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة





* تغطى العجينة ويفضل أن توضع في الثلاجة





* تفرد بالنشابة وتوضع في قاع وجوانب صينية تارت





* يفرد خليط المانجو بعد أن يبرد





* تبشر باقي العجينة على الوجه





* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج



