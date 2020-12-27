طريقة عمل تارت الكيوي للاحتفال بالكريسماس

ستقوم العديد من الأمهات بالأحتفال بالكريسماس داخل المنزل مع أطفالها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا كبيرة على صحة الأسرة، وستقدم الأمهات العديد من الوجبات التي يفضلها الأطفال، واهمها الحلويات.
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل تارت الكيوي للكريسماس على طريقة الشيف زينب مصطفى..
مقادير تارت الكيوي للكريسماس
للكيك
4 بيضة
كوب زيت
كوب لبن
كوب سكر
4 باكو فانيليا
300 جرام دقيق
باكو بيكنج بودر
الصوص
لتر ماء
5 حبة كيوى شرائح
4 ملعقة كبيرة سكر
عصير ليمونة
5 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة زبدة
التزيين
شرائح كيوى
شرائح ليمون
ورد مجفف
طريقة تحضير تارت الكيوي للكريسماس
* يخلط البيض والسكر والزيت واللبن جيدا
* تضاف الفانيليا وخليط الدقيق والبيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط بلطف
* توضع الكيك في الفرن حتى تمام النضج
* تترك لتبرد ثم يفرغ القلب
الصوص
* يضرب في الخلاط الماء والكيوي والسكر وعصير الليمون والنشا
* يوضع الخليط في إناء على النار ليغلي
* يضاف على وجه الكيك وتوضع في الثلاجة لتبرد وتتماسك
* تزين بشرائح الكيوي والليمون والورد المجفف ثم تقدم
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