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مرأة

من بقايا الكيك.. أسرع طريقة لعمل سويسرول كيك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
من بقايا الكيك أسرع
من بقايا الكيك أسرع طريقة لعمل سويسرول كيك
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أسماء عبد الحفيظ

استغلالًا لبقايا الكيك الجافة يمكن تحضير أسرع سويسرول كيك بيتي ليكون مثل الجاهز بأقل مكونات وتكاليف.

فقط يفرد الكيك ويحشى ليحضر رول كامل بمكونات مضمونة اقتصادية بسيطة للشيف نجلاء الشرشابي.

وفيما يلي تفاصيل تحضير رول الكيك المحشي:

طريقة عمل رول الكيك المحشي السريع:

- تسقى أي نوع كيك باللبن أو العصير بالكامل.
- تفرم الكيك المبلل جيدًا.
- تفرد الكيك على البلاستيك الشفاف في طبقة رقيقة متساوية.
- يحضر الكريم شانتيه بقوام ثقيل ويفرد على طبقة الكيك مع تجنب وصوله للحواف.
- يلف البلاستيك بالكيك مع الضغط بالكريمة داخله لعمله رول كامل.
- يغطى رول الكيك بالبلاسيتك حوله ويترك في الثلاجة ليتماسك لمدة لا تقل عن ساعة.
- يمكن تزيين رول الكيك بصوص الشوكولاتة ولكن يجب أن يكون باردًا تمامًا.
- عند تزيين رول الكيك يدخل بعدها مجددًا في الثلاجة.
- يقطع رول الكيك بعد تبريده بسكين حاد مرة واحدة ويقدم.

ملحوظة:

يمكن استبدال كريمة الحشو بأي حشو آخر سواء بالمكسرات المفرومة أو الفاكهة المجففة أو الشوكولاتة فقط، ولكن يجب الاهتمام بفردها جيدًا ولفها بالتناسق مع الكيك.


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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة:

* يخفق الزيت مع السكر باستخدام عجان كهربائي ثم يضاف إليه البيض والفانيليا مع استمرار الخفق
* يضاف اللبن إلى الخليط ويقلب ثم يخلط الكاكاو مع الباكينج باودر والباكينج صودا والدقيق
* يضاف الخليط الجاف إلى السائل ويعجن للحصول على خليط متجانس
* يصب الخليط في صينية مبطنة بالزيت والدقيق ويدخل فرنا ساخنا حتى ينضج
لعمل الصوص:
* تذوب الزبدة ويضاف إليها السكر والكاكاو والقشطة وتقلب جيدا
* يصب الخليط على الكيكة وتقدم باردة

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