ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

موجود في الجبن .. نوع من الزيوت يدمر الصحة ويسبب أمراض القلب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:56 م
نوع من الزيوت يدمر
نوع من الزيوت يدمر الصحة ويسبب أمراض القلب
Advertisements
حياة عبد العزيز
زيت نباتي الدهن.. عبارة نجدها دائمًا على عبوات الطعام ولاسيما الجبن الأبيض، لكن اثبتت مجموعة تقارير أن هذا النوع من الزيوت يضر بالصحة بشكل كبير 

تعرف الزيوت النباتية الصالحة للأكل بالزيوت النباتية، غالبًا ما يتم استخلاص الزيت بمذيبات كيميائية أو عن طريق سحق أو عصر النباتات أو بذورها.

ووفقا لموقع "healthline"، تحتوي بعض الزيوت النباتية على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، افترض العلماء أن تناول الكثير من أوميغا 6 يمكن أن يؤدي إلى زيادة الالتهاب في الجسم وربما يساهم في الإصابة بالأمراض.


كما أن الزيت النباتي من الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة عرضة للأكسدة، سواء على الرفوف أو داخل الجسم.

تحتوي الزيوت النباتية المهدرجة على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي ارتبطت بمشاكل صحية مختلفة، توجد في أنواع معينة من المارجرين والآيس كريم والبسكويت.

ربطت الدراسات القائمة على الملاحظة أيضًا زيادة تناول الزيت النباتي وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والتهاب المفاصل وأمراض الأمعاء الالتهابية.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يحمى من توقف النفس أثناء النوم ويحافظ على القلب 10 فوائد لتناول الأكل الصحي

أبرزها السالمون وعين الجمل.. 11 طعاما تحمى من أمراض القلب

لمواجهة الإصابة بكورونا.. تجنب تناول هذه الأطعمة فورا

الباذنجان والفول أبرزها.. أطعمة تساعد في خفض الكولسترول الضار

نصائح لمرضى الروماتيزم في الشتاء

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

ترشيحاتنا

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ.. وكهربا أساسيا

حكم صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان.. الإفتاء تجيب.. فيديو

هل يحاسب الأب على عدم ارتداء ابنته الحجاب؟ الإفتاء تجيب

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البايرن

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل

موجود في الجبن .. نوع من الزيوت يدمر الصحة ويسبب أمراض القلب

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو