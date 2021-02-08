موجود في الجبن .. نوع من الزيوت يدمر الصحة ويسبب أمراض القلب

ووفقا لموقع "healthline"، تحتوي بعض الزيوت النباتية على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، افترض العلماء أن تناول الكثير من أوميغا 6 يمكن أن يؤدي إلى زيادة الالتهاب في الجسم وربما يساهم في الإصابة بالأمراض.









كما أن الزيت النباتي من الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة عرضة للأكسدة، سواء على الرفوف أو داخل الجسم.

تحتوي الزيوت النباتية المهدرجة على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي ارتبطت بمشاكل صحية مختلفة، توجد في أنواع معينة من المارجرين والآيس كريم والبسكويت.

ربطت الدراسات القائمة على الملاحظة أيضًا زيادة تناول الزيت النباتي وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والتهاب المفاصل وأمراض الأمعاء الالتهابية.







