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مرأة

تحذير للحوامل.. ابتعدي عن الزيت النباتي لهذا السبب

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:35 م
صدى البلد
رشا عوني
حذرت دراسة جديدة، الحوامل من تناول الوجبات التي تم إعدادها في الزيت مثل البطاطس المقلية، حيث أوضحت الدراسة، أن استهلاك كثير من هذا الزيت؛ قد يسبب مضاعفات الحمل وضعف نمو الأطفال.

وبحسب موقع صحيفة daily mail فإن حمض اللينوليك، وهو أوميغا 6 دهون، يمكن أن يضر الأطفال في الرحم بعد أن اكتشف الباحثون أنه يسبب تورمًا داخليًا في اختبارات الفئران.

وأوضحت الدراسة، أن النساء الحوامل يجب أن يتناولن فقط كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، مثل الزيوت النباتية.

يعد الزيت النباتي، الذي يستخدم غالبًا لطهي البيتزا والوجبات الخفيفة والبطاطس المقلية، أحد أكبر مصادر حمض اللينوليك.

وأجرى الباحثون في جامعة جريفيث التجربة على مجموعة من الفئران، أظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت الكثير من حمض اللينوليك أنجبت فئران لديها مستويات أقل من الهرمونات التي تنظم النمو؛ مما يشير إلى أنها يمكن أن تواجه مشاكل في النمو. 

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