تجنبوها تماما لأنها مسرطنة.. أستاذ تغذية يحذر من بعض أنواع الجبن

قال الدكتور مروان سالم، أخصائى التغذية العلاجية، إن زيت النخيل يقوم بتغير درجة حموضة الدم ويقوم بتغير شكل جدار الخلية الحية وبالتالي يقوم بتغير الخلية إلى خلية سرطانية، منوها إلى أن زيت النخيل يتم إجراء العديد من العمليات التي تغير لونها من الاحمر الى الابيض، وحتى أن العالم أجمع حذر من هذا النوع من الزيت.



وأضاف "أخصائي التغذية العلاجية"، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن زيت النخيل قتل بحثا فى أنه يساعد على تغير بيئة الجسم، كما أنه يجعل الخلية الحية بجسم الانسان أكثر سماكة، كما أن تلك الأعراض تساعد على الاصابة بمرض السرطان، مكملا أن زيت النخيل رخيص الثمن لذلك تستخدمه بعض الشركات ومن ثم تكتب على معظم الجبن أن صناعتها من دهن نباتي، فتقوم أصحاب هذه الشركات على تضليل زبائنهم.



وأشار"سالم"، إلى أن جميع أنواع الجبن رخيصة الثمن تكون ملئية بالزيت والدهون الضارة، محذرا جميع الأشخاص من شراء تلك المنتجات، مضيفا أن لا يوجد أى عناصر غذائية مفيدة داخل هذه الجبن سوي الزيت وبودرة اللبن، مناشدا الناس البعد عن أي منتجات بالدهن النباتي.



وأكد مروان سالم، أن جميع البناتات المهدرجة مسرطنة تماما، مشيرا إلى أن فكرة الهدرجة هو الزيت متأثر بدرجة عالية جدا تصل إلى 400 ىدرجة مئوية، ومن ثم يتم حقنه بالهيدروجين، فيتحول من صورته السائلة إلى الصلبة، فلذلك يعمل من درجة حموضة الجسم، كما أنها تصيب بالأمراض السرطانية الخطيرة.



وأوضح أن أفضل أنواع الجبن هى المنتجات ذات الأصل الحيواني، مؤكدا أن أفضل أنواع الجبن هى الجبنة القريش، كما أن أفضل أنواع السمنة هى السمنة الفلاحي.