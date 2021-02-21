قالت المهندسة سحر شعبان ، رئيس حى غرب الاسكندرية ، إن أهالى عقار كوم الشقافة المائل بالإسكندرية يتسلمون وحداتهم ببشائر الخير 3 ، معلقة : " الناس مش مصدقة نفسها أنها عايشة فى شقق أدمية " .





وأضافت سحر شعبان ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الشقة تحتوى على 3 غرف نوم وصالة وكافة الأجهزة الكهربائية .





أشارت رئيس حى غرب الاسكندرية ، إلى أن المكان يشمل كافة المرافق والخدمات التى يحتاجها أى مواطن ، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسمع إ شكوى المواطنين المصريين ويسعى لتلبية احتياجاتهم .





وصل بعد ظهر السبت سكان العقار المائل بمنطقة كوم الشقافة ، التابعة لحي غرب الإسكندرية، إلى مدينة بشائر الخير لاستلام وحدات سكنية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقلهم.





ويبلغ عدد الأسر المتضررة من العقار ثمان أسر، سيطرت عليهم حالة من الفرحة والسرور، وسط الزغاريد والتهليل مرددين "تحيا مصر"، وموجهين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم للمواطنين البسطاء.



