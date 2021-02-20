ضمن مبادرة حياة كريمة.. حصر المنازل المتهالكة ببرج العرب لإعادة تطويرها

بدأت الأجهزة المعنية بمركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، في تفقد المنازل والبيوت التي تحتاج الى ترميم أو إنشاء أو تشطيب ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصري.





وقال اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه تفقد عددا من المنازل، بعدد ثلاث قرى هم (بهيج – أبوصير – الغربانيات) بالإضافة إلى النجوع والتوابع.





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ووجه الجمال بحصر لهذه المنازل التي تحتاج إلى ترميم أو إنشاء أو تشطيب ببرج العرب، لتدخل في نطاق إلى المبادرة.





وفي بداية فبراير، جتمعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مع السيدات بقرى بهيج وأبو صير والغربانيات، للاستماع إلى مطالبهن واحتياجاتهن، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى، وعقب إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإسكندرية بدء أعمال تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة.





وأكدت عازر للسيدات، أن مبادرة الرئيس ستحدث نقله نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابي قوي على المواطنين البسطاء بالقرى، مضيفة أنه سيتم حصر كل مطالب أهالى القرى والتنسيق مع كل الجهات المعنية على تذليلها.

وعلى الصعيد ذاته، ثمنت نائب المحافظ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مؤكدة أن المبادرة تعد إحدى أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تؤكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء في القري والنجوع، من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كل المرافق والبنية التحتية والاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب الاهتمام بالمشروعات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية.





وأشارت إلى أننا حرصنا اليوم على التواجد وسط أهالي القري من قرى بهيج وأبو صير والغربانيات، لإطلاق أعمال بدء التطوير ولتعريف المواطنين بأهمية المبادرة والعائد الذي سيعود عليهم من أعمال التطوير.

وشهد إطلاق إشارة البدء العميد أ.ح محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي برج العرب القديمة.