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اقتصاد

الريال السعودي يسجل 4.18 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الأحد 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:10 ص
العملات العربية
العملات العربية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال  التعاملات اليوم، الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

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سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏
للشراء 4.0919 جنيه
البيع 4.1833 جنيه

‏‏سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي
للشراء 4.2221 جنيه
والبيع 4.2718 جنيه

سجل الدينار البحريني
للشراء 40.2842 جنيه
والبيع 41.6158 جنيه

‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏
للشراء 39.5685 جنيه
والبيع 40.7564 جنيه

سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏
للشراء 3.9974 جنيه
والبيع 4.3087 جنيه

سجل ال‏دينار‏ ‏الأردنى‏
للشراء 21.6829 جنيه
والبيع 22.1516 جنيه
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