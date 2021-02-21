الريال السعودي يسجل 4.18 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الأحد 21-2-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
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وسجل الدينار الكويتي
للشراء 48.7568 جنيه
والبيع 51.8746 جنيه
سجل الريال السعودى
للشراء 4.0919 جنيه
البيع 4.1833 جنيه
سجل الدرهم الإماراتي
للشراء 4.2221 جنيه
والبيع 4.2718 جنيه
سجل الدينار البحريني
للشراء 40.2842 جنيه
والبيع 41.6158 جنيه
سجل الريال العمانى
للشراء 39.5685 جنيه
والبيع 40.7564 جنيه
سجل الريال القطرى
للشراء 3.9974 جنيه
والبيع 4.3087 جنيه
سجل الدينار الأردنى
للشراء 21.6829 جنيه
والبيع 22.1516 جنيه