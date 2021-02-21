ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سامي قمصان: جاهزون لمواجهة سيمبا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:31 ص
سامي قمصان
سامي قمصان
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق سيمبا التنزاني، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بحثا عن صدارة المجموعة.


وقال قمصان إن فريق سيمبا التنزاني اختلف عن المواسم الماضية، وأصبح مميزا، وحقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات، وهو يتمتع بمؤازرة جماهيرية كبيرة علي ملعبه، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج في مواجهة الأهلي.


وأضاف: «هناك عوامل أخرى كثيرة يواجهها الأهلي تزيد من صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني، خاصة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية، وهذا ما نسعى لتفاديه بالحضور مبكرا إلى تنزانيا؛ للتعايش مع الأجواء وحالة الطقس المختلف تماما عن القاهرة».


واستكمل قمصان: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يضع جوانب من التكتيك والفنيات لتقسيم المباراة على فترات لتفادي متغيرات الطقس». 


وشدد على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، خصوصا أن التحضير بدأ مبكرا بدراسة سيمبا التنزاني من خلال الفيديو.


وعن الغيابات التي يواجهها الأهلي، أكد قمصان أن الجهاز الفني لديه ثقة في جميع عناصر الفريق، وهذا ما ظهر في مباراة المريخ السوداني الأخيرة في دور المجموعات.


واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، لا سيما أن قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسة دائما للفوز والتتويج، وتحقيق طموحات جماهير النادي التي باتت تبحث عن النجمة الأفريقية العاشرة حاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

قمصان: الأهلي يأمل في تحقيق العاشرة.. وبواليا لديه الكثير

أحمد الطيب معلقا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ دوري أبطال أفريقيا

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد

الأهلي يصطحب الشيف الدالي إلى تنزانيا

على متن أحدث طائرات مصر للطيران.. بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا.. شاهد

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 21-2-2021

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

قرض بضمان السجل التجاري .. اعرف التفاصيل

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

أخبار الرياضة| سيمبا يستفز الأهلي.. وطبيب الزمالك يفجر مفاجأة عن إصابة كابتن الفريق.. وموقف عبد الحفيظ من عقاب كهربا

Advertisements

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

انهيار فرقة صلاح.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد السقوط أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة| سيمبا يستفز الأهلي.. وطبيب الزمالك يفجر مفاجأة عن إصابة كابتن الفريق.. وموقف عبد الحفيظ من عقاب كهربا

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

اتحاد الكرة يستكمل اجتماعاته لحسم الملفات البارزة.. اليوم

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

السبت الحزين على كبار أوروبا.. ليفربول يواصل السقوط و«لعنة» المونديال تضرب بايرن ميونخ

3 تحذيرات من موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

الأسوأ في 100 سنة.. صحف إنجلترا تقسو على ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد

لاعب منتخب تركيا السابق: على المهاجمين مشاهدة مصطفى محمد والتعلم منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة

بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر