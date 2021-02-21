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رياضة

موعد عودة طاهر محمد طاهر لتدريبات الأهلي

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
ينتظم طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من الخميس المقبل. 

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أنه يتابع الحالة الطبية للاعب طاهر محمد طاهر المتواجد في القاهرة، ويغيب عن مواجهة سيمبا التنزاني؛ بسبب شكواه من شد في العضلة الضامة. 

وأوضح أبو عبلة أن طاهر محمد طاهر بات في المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الخميس المقبل. 

يذكر أن  طاهر محمد طاهر غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام المريخ السوداني؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة. 

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا في دار السلام بتنزانيا. 

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء.
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