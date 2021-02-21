33 ميدالية.. تتويج وادي دجلة ببطولة الدوري العام للانزلاق الفني للعام السادس على التوالي

توّج فريق أندية وادى دجلة ببطولة الدوري العام للإنزلاق الفني (الباتيناج)، والتي نظمها الاتحاد المصري للإنزلاق للهواة بمشاركة 6 فرق في نادي مدينة نصر خلال الفترة من 11 إلى 13 من فبراير الجاري، وحافظ وادى دجلة على البطولة للعام السادس على التوالي بعدما نجحت لاعبات النادي في الحصول على 33 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية و 12 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية بإجمالي 184 نقطة وضعتها في الصدارة.





يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة التي أسست أولى أكاديميات ممارسة لعبة الإنزلاق في مصر، حيث أسست أكاديمية وادى دجلة للإنزلاق السريع عام 2009، وبعدها بثلاثة أعوام أسست أكاديمية أخرى للإنزلاق الفني، وتشرف الأكاديمتان على تدريب 350 إلى 450 متزحلقاً يمثلون أعمار مختلفة من 5 إلى 25 سنة.





وأسست وتدير أكاديمية وادى دجلة للإنزلاق الفني، بطلة مصر كرستين نصحي، والتي نجحت بفضل خبراتها الكبيرة وسياستها في مزج الأسس العلمية في التدريب، في تصدر فريق أندية وادى دجلة بطولة الدوري العام للعام السادس على التوالي، واختيار أكثر من 80% من قوام المنتخب الوطني من لاعبات النادي.





وتملك " نصحي "-والتي تعمل بالأساس طبيبة أورام بقصر العيني- سيرة ذاتية قوية سواء على المستوى العلمي، إذ حصلت على دراسة إدارة الرياضة والطب الرياضي كما حصلت على دورات تدريب وتحكيم من الاتحاد الدولي للإنزلاق، بجانب مشاركتها في حضور وتنظيم معسكرات دولية سنويًا مع خبراء أجانب داخل مصر وبأوروبا.



