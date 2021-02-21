ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:49 م
اليسا
اليسا
Advertisements
شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة اللبنانية اليسا بعيد ميلاد صديقتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي يصادف اليوم الـ 21 من شهر مارس.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر":" كل وعام وانتي بخير يا فتاة جميلة". 

وأطلقت اليسا عددا من التصريحات المثيرة للجدل، ولعل من أبرزها لا يعلم الكثيرون أنني أزور عيادة طبيبة نفسية منذ حوالي 15 عامًا، أحيانًا أداوم وأحيانًا أنقطع، ولكنني ساعدت نفسي كثيرًا بهذه الطريقة.

واضافت اليسا : "عندي توازن نفسي لأواجه أي مشكلة بسلاسة أكثر بسبب الاهتمام بصحتي النفسية وزيارة الطبيب النفسي وبالمجتمعات المتقدمة، يعتبرون الاستعانة بالطبيب النفسي أمر ضروري لمواجهة ضغوطات الحياة، بينما في مجتمعاتنا الشرقية نعتبر أن زيارة الطبيب النفسي حكرًا على المجاذيب.

واوضحت اليسا : اعتدت طيلة حياتي على كسر التابوهات "العادات المتوارثة" لذلك فأنا أقترح على الجميع زيارة طبيب نفسي والاهتمام بصحتهم النفسية ونواجه هذه الفترة أزمات صعبة لم نكن مهيئين لمواجهتها صحيًا ولا نفسيًا وخاصة في لبنان والضغوطات هي السبب الأساسي لأغلب الأمراض مثل الضغط والسكري وغيرها من أمراض العصر.

وأشارت إليسا إلى أن قبل تأسيس عائلة يجب على الزوجين الذهاب الى طبيب نفسي لأنهم مسئولين عن إنجاب أطفال أصحاء نفسيًا والأزمات النفسية قد تدفع الإنسان ليدمن على المخدرات، وقتها قد نحاسبه برغم أنه من الواجب علينا علاجه نفسيًا، لأنه أصبح مدمن أو مجرم بسبب البيئة التي ترعرع فيها والتربية الخاطئة التي دفعته لكل ذلك وذهبت مرة لطبيبتي النفسية بسبب مشكلة صحية مررت بها، وبعد 5 دقائق بدأت أروي لها مشكلة أخرى وهي مشكلتي مع "حبيبي" وبعد ما حكيت فهمت وأدركت أنه سبب أزمتي منذ البداية وليست المشكلة الصحية هي السبب فخرجت من عندها متماثلة للشفاء.

وقالت إليسا : نعيش اليوم حالة استثنائية وصعبة بسبب كورونا والتباعد الاجتماعي، ولكم هذا الأمر مؤقت ولا يجب أن نستسلم خاصة بعد اختراع اللقاح وستنخفض الأعداد مستقبلًا واستفيدوا من العزل المنزلي بالتمشية حول المنزل أو بالقراءة أو بممارسة الرياضة ولا أطالبكم بعدم البكاء والصراخ فنحن بشر، ولكن أحبوا أنفسكم وأحيطوا أنفسكم بأناس إيجابية ولا تجاملوا على حساب صحتكم النفسية أبدًا والإيمان لم يذكر بالأبحاث العلمية ولكنه مهم فنحن نعيش في مجتماعت متدينة "إذا كان الله معنا فليش لنخاف"؟ كل خير بتعملوه بيرجع لكم.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما عليك فعله هو الطيران .. سيرين عبد النور توجه رسالة لـ متابعيها | شاهد

بالتايجر.. سيرين عبد النور فى إطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد

لا تشرح لأحد.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

أذهب لطبيب نفسي منذ 15 عاما .. تصريحات مثيرة للجدل لـ إليسا

إليسا تلعب وسط الثلوج برفقة كلبها .. فيديو

ترشيحاتنا

رمضان 2021.. التفاصيل الكاملة للأعمال المشاركة في موسم الدراما

هجوم مفاجئ لداعش على ميليشيات إيرانية.. ورد روسي قاتل

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 21-2-2021

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة مريضة أمريكية بـ كورونا بعد عملية زرع رئة مزدوجة.. والسبب متبرعة مصابة

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021