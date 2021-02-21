بسبب المجال الجوي.. الزمالك ينهي أزمة السفر إلى السنغال

أنهى مسئولو نادي الزمالك الأزمة التي مرت بها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الساعات الماضية خلال رحلتها إلى السنغال.
ومرت بعثة الزمالك بأزمة تسببت في تأجيل وصول البعثة إلى السنغال في الموعد المحدد سابقًا، رغم أنه كان من المقرر وصولها إلى هناك في تمام الساعة الثانية صباح اليوم الأحد، عقب مغادرة القاهرة في تمام السابعة مساء الأمس على متن طائرة خاصة.
وتمثلت الأزمة في رفض موريتانيا عبور طائرة الزمالك عبر المجال الجوي الخاص بها، لعدم حصولها على التصريح الأمني اللازم، ومكثت البعثة في دولة الجزائر كمحطة ترانزيت لمدة 10 ساعات.
ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك بعد قليل إلى السنغال بعد حل هذه الأزمة، عقب تواصل البعثة مع المسئولين في مصر.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.