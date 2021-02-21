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بعد أن وصل لـ 60 مليار دولار.. وزير المالية السوداني: دخولنا برنامج الدول الفقيرة يخفف علينا ضغط الديون.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:16 م
وزير المالية السودانى
وزير المالية السودانى
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ريهام فيكتور
قال جبريل إبراهيم، وزير المالية السودانى، إننا نسعى للدخول فى الخطوات العملية للإعفاء عن ديون السودان، فى الخطوات العملية التى تصل إلى 60 مليار دولار.

وأضاف جبريل إبراهيم، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، أن دخولنا فى برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون يخفف من علينا الضغط الخاص بخدمة الدين، إلى جانب المساعدة في الحصول على قروض جديدة تدخل في مشروعات التنمية.

وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ فى ظرف إقليمى ودولى مهم لم يكن متيسرا فى السابق، ولكن الآن العلاقة مع المؤسسات كلها إيجابية، ومن الممكن أن هذا القرار يساعدنا في تحسين الأوضاع الاقتصادية لدينا.
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