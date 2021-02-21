بعد أن وصل لـ 60 مليار دولار.. وزير المالية السوداني: دخولنا برنامج الدول الفقيرة يخفف علينا ضغط الديون.. فيديو

قال جبريل إبراهيم، وزير المالية السودانى، إننا نسعى للدخول فى الخطوات العملية للإعفاء عن ديون السودان، فى الخطوات العملية التى تصل إلى 60 مليار دولار.





وأضاف جبريل إبراهيم، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، أن دخولنا فى برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون يخفف من علينا الضغط الخاص بخدمة الدين، إلى جانب المساعدة في الحصول على قروض جديدة تدخل في مشروعات التنمية.



