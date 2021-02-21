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أخبار البلد

الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:31 م
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
نشرت وزارة الإنتاج الحربي اليوم، الأحد، فيديو جرافا حول مشاركة الوزارة فى معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 25:21  فبراير الجاري.


وعرضت الوزارة صورا من داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بجوار الجهات التصنيعية الأخرى في جناح جمهورية مصر العربية قبل بدء فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والذي يحضره ويشارك في فعالياته المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي.


وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، يوم السبت الماضي 20 فبراير 2021، إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من25:21  فبراير الحالى.


وشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى، بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي  المشاركة الثالثة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض الدفاع الدولي  "IDEX 2017 "  IDEX 2019". 


ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.


وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربي، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "EDEX 2021 " الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام ٢٠١٨.
الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات
الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات
الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات
الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات
الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات
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