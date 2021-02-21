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حوادث

ضبط موظف استولى على أموال جمعية خيرية بقنا

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:32 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح


تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط موظف بإحدى الجمعيات الخيرية لقيامه بإستغلال موقعة الوظيفى للإستيلاء على أموال الجمعية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (موظف بإحدى الجمعيات بمحافظة قنا– مقيم بدائرة قسم شرطة قنا – له معلومات جنائية ) فى غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 بإستغلال موقعه الوظيفى بالجمعية كونه المنوط به إصدار الشيكات البنكية من حساب الجمعية بأحد البنوك بقنا وقام بإصدار ( عدد 17شيك ) بقيمة مالية محددة والإستيلاء عليها لنفسه ، مما أضر بأموال جهة عمله بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

وتأكد ذلك بتقرير لجنة من الجهات المعنية كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس.
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