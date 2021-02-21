سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

قبيل أيام من تطبيق تعديلات القانون الجديد الخاص بتسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري، والمقرر العمل به خلال أقل من أسبوعين، باتت التساؤلات كثيرة من جانب المواطنين عن خطوات التسجيل وكيفية التقدم بأوراق تسجيل الشقق والوحدات السكنية في الشهر العقاري، وعقوبات المتخلفين عن التسجيل قبيل الموعد المحدد.





متى يبدأ العمل بتعديلات القانون الجديد لتسجيل الشقق في الشهر العقاري؟





يبدأ العمل بالقانون رسميا في 6 مارس المقبل، باعتبار أن التعديلات صدرت في 5 سبتمبر 2020 وأقرت العمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.





ماهي خطوات تسجيل الشقة في الشهر العقاري وفقا للقانون الجديد؟





تتلخص خطوات تسجيل الشقة في الشهر العقاري، في خطوات أساسية أولها، ذهاب طرفي العقد من البائع والمشتري إلى مصلحة الشهر العقاري أو من ينوب عنهما بتوكيل رسمي يتضمن أحقية التصرف في الوحدة السكنية.





ثانيا: يتم تقديم طلب كتابي لموظف الشهر العقاري مرفقا به العقد الإبتدائي وتكليفات الضريبة العقارية وكشف مساحي للوحدة السكنية.





ثالثا: مراجعة الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول والإشهار.





رابعا: تحرير العقد الأزرق داخل مصلحة الشهر العقاري للتوقيع عليه والتوثيق من جانب طرفي العقد.





ما هي الرسوم المطلوبة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري؟





تختلف الرسوم المدفوعة باختلاف مساحة العقار حيث تبدأ من 500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر، بينما تصل إلى 1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 200 متر، وتبلغ 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر، و 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.





ما هي العقوبات الموقعة على الممتنعين والمتخلفين؟





لا يتم الاعتراف بالوحدة من جانب الجهات الحكومية حال عدم تسجيلها في الشهر العقاري، حيث أورد القانون إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقاري يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.





ما هي مزايا تسجيل الشقة في الشهر العقاري؟



