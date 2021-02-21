تعرف على شروط مسابقة أنا المصري للمصريين بالخارج

"أنا المصري" مسابقة خصصتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الثقافة للمصريين في الخارج، وتم تخصيصها للأغنية الوطنية للشباب، وكذلك إتاحة المحتوى الثقافي والفني لدار الأوبرا المصرية للمصريين بالخارج لمشاهدته عبر الإنترنت.





ويبدأ التقديم للمسابقة في الأول من يونيو 2021 ويستمر حتى 1 أغسطس 2021، ويمكن المشاركة في هذه المسابقة بأن يتم التقدم بعمل غنائي وطني متكامل (غناء وألحان وتوزيع وأشعار)، وتبلغ جوائز المسابقة: جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه، جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه، جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه، جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه، جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.





وتتمثل شروط التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية الوطنية للشباب فيما يلي:

- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء، ألحان، أشعار، توزيع).

- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.

- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.

بصيغة MP3.

- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.