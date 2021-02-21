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محافظ مطروح: كمية الأمطار التي سقطت الفترة الأخيرة لم تحدث منذ 30 عاما

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:37 م
خالد شعيب، محافظ
خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح
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فرح علاء الخولي
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن وزارة الكهرباء تهتم بتطوير وعمل محطات توليد كهرباء في غرب المحافظة، وهذا يعود بالنفع علينا وعلى علاقتنا مع ليبيا، مؤكدا أن هناك تكاملا مستمرا ودراسات لتحقيق التكامل والمطالب الليبية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لهم، مؤكدا: "إحنا طول عمرنا داعم قوي لليبيا، لأنها بعد قومي بالنسبة لنا، لازم نكون معاهم على طول".


وتابع  خالد شعيب، خلال حواره في برنامج "صباح مصري"، المذاع على قناة "صباحك مصري"، أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بالملف الليبي، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل حاليا على المرحلة الثالثة من تطوير شبكة الصرف الصحي بها، والجاري إنهاؤها بشكل جذري في 30 يونيو القادم، منوها: "بكده هيكون كل حتة ومكان فيها صرف صحي".


وأضاف أن حاليا شبكات الصرف الصحي تغطي 75% من المحافظة، مردفا أن هناك دعما كاملا من المؤسسات المعنية، لافتا إلى أنه جار العمل على تحويل كل الكابلات الهوائية بالمحافظة لتكون كابلات أرضية حتى لا تتآثر بالرياح والامطار، مضيفا : "بالتأكيد كان هناك تآثير لموجه الطقس السئ الفترة الماضية على الكهرباء، وسببت مشاكل مختلفة ولكن تم تلاشيها.

وتابع المحافظ: "كمية الأمطار والسيول اللي حصلت الفترة ديه محصلش فوق الـ 30 سنة، لأن الأمطار كانت شديدة وكسرت بعض السدود".

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