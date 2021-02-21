كيف ينتقل فيروس إنفلونزا الطيور إلى الأشخاص؟

على الرغم من وجود عدة أنواع من إنفلونزا الطيور ، كان H5N1 أول فيروس إنفلونزا طيور يصيب البشر، حدثت الإصابة الأولى في هونغ كونغ في عام 1997، وارتبط بمعاملة الدواجن المصابة.









وأكد موقع healthline، أن H5N1 ينتقل بشكل طبيعي في الطيور المائية البرية، ولكن يمكن أن ينتشر بسهولة إلى الطيور الداجنة، ينتقل المرض إلى الإنسان عن طريق ملامسة براز الطيور المصابة أو إفرازات الأنف أو إفرازات الفم أو العينين.









وذكر الموقع أن استهلاك الدواجن أو البيض المطبوخ بشكل صحيح من الطيور المصابة لا ينقل إنفلونزا الطيور ، ولكن لا ينبغي أبدًا تقديم البيض سائلًا. يعتبر اللحم آمنًا إذا تم طهوه إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت أي (73.9 درجة مئوية).









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فيروس إنفلونزا الطيور لديه القدرة على البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة من الزمن، تستمر الطيور المصابة بفيروس H5N1 في إطلاق الفيروس في البراز واللعاب لمدة تصل إلى 10 أيام، يمكن أن يؤدي لمس الأسطح الملوثة إلى انتشار العدوى.



