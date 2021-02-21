هل لحوم الدجاج تنقل إنفلونزا الطيور الجديدة إلى البشر .. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة





في الآونة الأخيرة سجل فيروس إنفلونزا الطيور سلالة H5N8 تفشيًا كبيرا في روسيا وأوروبا والصين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن في الدواجن فقط، قبل الإعلان عن انتقاله إلى البشر، وتم التخلص من مئات الآلاف من الطيور لمنع انتشار العدوى بعد تفشي المرض في المزارع في جميع أنحاء العالم.





كيفية انتقال المرض





ارتبطت غالبية حالات العدوى البشرية بإنفلونزا الطيور بالاتصال المباشر بالدواجن الحية أو النافقة المصابة، على الرغم من أن الطعام المطبوخ بشكل صحيح وعلى درجة حرارة عالية يعد آمنًا.





معدل انتقال الفيروس بين الأنواع المختلفة من الطيور مثير للقلق في حد ذاته، ففي ظل معاناة العالم من فيروس كورونا المستجد أصبح الناس أيضًا أكثر تخوفًا من انتشار إنفلونزا الطيور إلى البشر، عن طريق لحوم الدواجن والبيض.





وهذا بدوره يؤثر على صناعة الدواجن بشكل كبير، وهناك أنواع فرعية مختلفة من الفيروس، ويصنف أولئك الذين ينتمون إلى النوع الفرعي H5 تحت فئة "إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض".





مما يتسبب في نفوق الطيور بنسبة تصل إلى 100٪، وحتى الآن، تم اكتشاف نوعين فرعيين - H5N1 وH5N8 - في الفاشية الحالية.





الطيور المائية هي المضيف الطبيعي لفيروسات أنفلونزا الطيور، فكثير منهم مهاجرون، مما قد يفسر سبب انتقال الفيروس إلى العديد من الأنواع الأخرى من الطيور، مثل الحمام والغربان وغيرها.





أكثر الأشخاص المعرضين الإصابة بالفيروس





أشارت الدراسات إلى أن إنفلونزا الطيور تنتقل من الدواجن إلى البشر في المقام الأول عن طريق ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي، البراز، الدم وأعضاء الطيور المصابة.





الأشخاص المعرضون لخطر متزايد من التعرض للإصاية بفيروس إنفلونزا الطيور هم عمال المزارع والجزارون والأطباء البيطريون وغيرهم ممن يعملون بالقرب من الطيور المصابة.





تحدث غالبية مخاطر التعرض البشري داخل المزرعة وفي خطوات الذبح، وعلى الرغم من وجود حالات عبرت فيها فيروسات إنفلونزا الطيور حاجز الأنواع وأصابت البشر، فلا يوجد دليل مقنع على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.





ولتجنب انتقال الفيروس، تأكد من طهي لحوم الدجاج في درجة حرارة 70 درجة مئوية، مما سيقتل بالتأكيد فيروس أنفلونزا الطيور.





وإذا لم يتوفر لديك مقياس حرارة، فقط اطبخ اللحم حتى يختفي لونه الوردي، وتجنب أكله غير ناضج كليا.

بعد إعلان روسيا انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر، إثر إصابة 7 مزارعين بالفيروس، إليك كل ما يجب معرفته عن كيفية انتقال فيروس H5N8 ومدى خطورته على البشر، وكيفية تفاديه.