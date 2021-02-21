بعد تسجيل أول حالة في روسيا.. 8 علامات تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور

ولا يوجد دليل حتى الآن على انتقال السلالة بين البشر، لكن روسيا أبلغت منظمة الصحة العالمية بالانتقال.

- سعال

- إسهال

- صعوبات في التنفس

- حمى (38 درجة مئوية)

- صداع الراس

- آلام العضلات

- سيلان الأنف

- التهاب الحلق









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نصح العلماء إذا تعرضت لإنفلونزا الطيور يجب عليك إخطار الموظفين قبل وصولك إلى مكتب الطبيب أو المستشفى، فتنبيههم في وقت مبكر سيسمح لهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الموظفين والمرضى الآخرين قبل العناية بك.