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مرأة

بعد تسجيل أول حالة في روسيا.. 8 علامات تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:51 م
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
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هاجر هانئ
أعلنت روسيا أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر، ولا يوجد دليل حتى الآن على انتقال السلالة بين البشر، لكن روسيا أبلغت منظمة الصحة العالمية بالانتقال.


وفي هذا السياق كشف موقع healthline، عن أبرز الأعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور، وهي:

- سعال
- إسهال
- صعوبات في التنفس
- حمى (38 درجة مئوية)
- صداع الراس
- آلام العضلات
- سيلان الأنف
- التهاب الحلق


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نصح العلماء إذا تعرضت لإنفلونزا الطيور يجب عليك إخطار الموظفين قبل وصولك إلى مكتب الطبيب أو المستشفى، فتنبيههم في وقت مبكر سيسمح لهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الموظفين والمرضى الآخرين قبل العناية بك.

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