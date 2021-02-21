ضمن مبادرة حياة كريمة.. صحة المنيا تطلق قافلة طبية بقرية جزيرة شارونة غدًا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا ، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، على مدار يومين متتاليين 22 و 23 فبراير الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.





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وفي سياق متصل تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عددا من المصانع الصغيرة المقامة بقري العزيمة والطيبة وشوشة والصليبة بمركز سمالوط ، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والعمل على حلها، شملت جولة المحافظ تفقد مصانع لانتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة .





وقال المحافظ إن القيادة السياسية، تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.





وأكد المحافظ، خلال جولته، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبري، أو صغري والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.



