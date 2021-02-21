شوقي يرفض تدخل الأهالي في العملية التعليمية | الوزير: الأمهات بتفاصل في كل القرارات كإننا في سوبر ماركت.. التعليم له متخصصين ومش أي حد يتكلم فيه.. وأولياء أمور مصر: مفيش حد يوصل صوتنا غير الجروبات

وزير التعليم:

- لا شيء يستدعي القلق فالوزارة تخفف عن الطلاب وأولياء الأمور بقدر الإمكان

- الوزارة قدمت الحلول التي تتناسب مع ظروف كورونا لكن "محدش عاجبه حاجة"









أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن استيائه الشديد من زيادة التدخلات الملحوظة من جانب الأمهات في كافة القرارات التي يتم من خلالها إدارة العملية التعليمية في مصر.





وأكد وزير التربية والتعليم، أن تدخل الأمهات في العملية التعليمية أصبح أمرا مضرا جدا وغير نافع على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذا التدخل لم يكن موجودا "من زمان".





وقال وزير التربية والتعليم "الوضع ده مينفعش، كل حاجة بقيت over، وكل الأمور تعالجها بعض الأمهات بالصياح و"الزعيق".





وأضاف وزير التربية والتعليم "على جميع الأهالي أن يعلموا أن التعليم هو علم له متخصصون، ووضع الامتحانات علم له متخصصون، و"مش اي حد مؤهل للكلام عن هذه الأمور".





واستكمل وزير التربية والتعليم، تصريحاته قائلاً "الناس بتفاصل في كل حاجة في التعليم وإحنا بنقول لهم التعليم مش سوبر ماركت".





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لا شيء يستدعي القلق، مؤكدا أن الوزارة تخفف عن الطلاب وأولياء الأمور بقدر الإمكان.

ونوه بأن هناك دولا متقدمة أوقفت الدراسة نهائيا لأنها لم تجد حلولا لاستكمال العام الدراسي، مؤكدا أن الوزارة قدمت الحلول التي تتناسب مع ظروف كورونا، ولكن هناك البعض يريد حلول تناسبه هو فقط ومحدش عاجبه حاجة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم "أنا فاكر اول يوم ليا في الوزارة دخل عليا 6 امهات قالوا لي، دي مقترحاتنا لجدول الثانوية العامة عملناها في النادي اختار واحد يناسبك واعلنه".

وأضاف وزير التربية والتعليم : الموقف ده كان غريب جدا بالنسبة لي ، لاني مؤمن جدا بفكرة ان التعليم لابد الا يتحدث فيه الا المتخصصين .

واستكمل وزير التعليم : عمري ما تدخلت في شغل الاستاذ بتاعي لما كنت في الكلية او المدرسة زمان

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أننا في حاجة لوقت حتى نستطيع ان نغير ثقافة المجتمع في التعامل مع فكرة التعليم ، ولابد أن نحدد ماذا يريد المصريين من التعليم ؟ ، فآن الاوان الا نزيد الجدل في فكرة الدرجات والامتحانات ، فالافضل من ان نبحث عن تقفيل الامتحان ان نفكر في فكرة التعلم نفسها والاستفادة مما يتم تعلمه والاستمتاع بعملية التعلم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات هذا العام أو التأجيل العام بالكامل من دون أزمة، فضلا عن عدم إجبار الطلاب على الحضور، وأن الدولة هدفها مصلحة الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.

و أكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.

ومن جانبها .. قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن السبب الأساسي في وجود جروبات أولياء الأمور هو غياب ممثل يستطيع توصيل اصوات واقتراحات الاهالي لصناع القرار .

وتساءلت داليا الحزاوي : "لماذا لا ينظر الدكتور طارق شوقي لأولياء الأمور على أنهم شركاء في العملية التعليمية ؟ وأن العملية التعليمية لا تنجح إلا من خلال بيئة متكاملة يتعاون فيها الجميع الطالب وولي الأمر والوزارة؟".

وأشارت "الحزاوي" إلى أن اطلاق اسم "جروب الماميز" على جميع الامهات الناشطات على السوشيال ميديا غير مناسب من وجهه نظري، لأن هناك أباء أيضًا يقوموا بمتابعة الأبناء دراسيًا ولهم دور أيضًا مع الأم.





وقالت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر: "هناك آباء لا يقتصر دورهم على مجرد دفع مصاريف المدارس ، بل يكون يهتموا بالمتابعة والتواصل مع المدرسة والاشتراك في الجروبات للمتابعة".





وأضافت أنها ترفض اصلا استخدام كلمة ماميز اثناء الجهود المبذولة للحفاظ على لغتنا العربية ، والتصدي لمحاولات النيل منها وطمسها ، وقالت : احنا لا ماميز ولا بابيز احنا أولياء أمور مهتمين بتعليم اولادنا ومتابعين للأحداث والقرارات.





جدير بالذكر .. أنه كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاستجابة لرغبة أولياء الأمور بشأن امتحانات الطلاب في الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وجاءت كالتالي: