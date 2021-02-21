الدوري الإسباني .. ميسي يفتتح التسجيل لـ برشلونة في شباك قادش.. فيديو

جاء هدف برشلونة من ركلة جزاء سدد ميسي على يسار حارس قادش في الدقيقة 32.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن





خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا





خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري









خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان









ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



