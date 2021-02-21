المحمدي يقود أستون فيلا أمام ليستر .. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء





وشهد التشكيل تواجد أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي، بينما ظهر محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: أحمد المحمدي – إزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجت

الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – روز باركلي

الهجوم: بيرتران تراوري – أولي واتكينز – أنور الغازي

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.