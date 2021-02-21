ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:54 م
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة تحكيم مسابقة المخترع الصغير، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل ، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية عبر برنامج الزوم بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بحضور الدكتور مراد مدير عام التلعيم العام، والدكتور طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ، والعللاقات العامة بالمديرية. 

تم تصعيد عدد 5 مشاريع لطلاب محافظة الفيوم وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية ، قام وكيل الوزارة بتحفيز الطلاب الموهوبين المشاركين بالمشروعات فى المسابقة ، وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر للطلاب والمشرفين وإدارة الموهوبين بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.


وتهدف المبادرة ، إلى تمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.

وتأتي المبادرة تزامنًا مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة، وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وكذلك ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكترونى  ومنصات التواصل الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على عاتقها مهمة نشر الوعى الرقمى والثقافة الرقمية نحو الاستخدام الأمن لمواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعى المعلوماتى لدى الموطنين.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المبادرة تدريب عدد (9000) آلاف متدرب كمرحلة أولى بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتُتيح المُبادرة "التدريب المجانى" من خلال تقنية "التعلم عن بُعد" عبر منصة Cisco Networking .
تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم المنيا: تقرير شهري بأسماء الموهوبين لمساعدتهم على الإبداع

تعاون مشترك بين التعليم وجامعة الفيوم لدعم البحث العلمي لطلاب المدارس

منافسة بين 4 مدارس بمدينة العريش في سباق العباقرة

انطلاق مسابقة الأم المثالية للطالب الموهوب بتعليم الوادي الجديد.. تفاصيل

«الاتصالات» تخاطب «المحامين» بشأن مبادرة «مجتمع رقمي آمن»

فتح باب التسجيل بمبادرة مجتمع رقمي لتدريب الشباب في الفيوم.. رابط الحجز

ترشيحاتنا

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الموز باللبن أبرزها.. احذر تناول هذه الأطعمة مع بعضها يهدد صحتك

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

انهيار فرقة صلاح.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد السقوط أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

اليوم.. اجتماع حاسم في الكويت بشأن قرار الحظر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل