تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية

قام الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة تحكيم مسابقة المخترع الصغير، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل ، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية عبر برنامج الزوم بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بحضور الدكتور مراد مدير عام التلعيم العام، والدكتور طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ، والعللاقات العامة بالمديرية.
تم تصعيد عدد 5 مشاريع لطلاب محافظة الفيوم وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية ، قام وكيل الوزارة بتحفيز الطلاب الموهوبين المشاركين بالمشروعات فى المسابقة ، وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر للطلاب والمشرفين وإدارة الموهوبين بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.
وتهدف المبادرة ، إلى تمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.
وتأتي المبادرة تزامنًا مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة، وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وكذلك ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى.
وفى هذا الصدد، أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على عاتقها مهمة نشر الوعى الرقمى والثقافة الرقمية نحو الاستخدام الأمن لمواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعى المعلوماتى لدى الموطنين.
وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المبادرة تدريب عدد (9000) آلاف متدرب كمرحلة أولى بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتُتيح المُبادرة "التدريب المجانى" من خلال تقنية "التعلم عن بُعد" عبر منصة Cisco Networking .