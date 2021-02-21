تعليم الفيوم: 5 مشروعات تشارك فى مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية

قام الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة تحكيم مسابقة المخترع الصغير، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل ، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية عبر برنامج الزوم بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بحضور الدكتور مراد مدير عام التلعيم العام، والدكتور طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ، والعللاقات العامة بالمديرية.





تم تصعيد عدد 5 مشاريع لطلاب محافظة الفيوم وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية ، قام وكيل الوزارة بتحفيز الطلاب الموهوبين المشاركين بالمشروعات فى المسابقة ، وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر للطلاب والمشرفين وإدارة الموهوبين بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.







