محافظ قنا يكرم المشاركين في تجميل كوبرى المعنا

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء اتحاد شباب قنا والشباب الذين شاركوا في تنفيذ أعمال تجميل كوبرى المعنا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " قنا تتجمل".





جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و سحر صدقي، عضو مجلس النواب و عدد من القيادات التنفيذية.





اقرأ أيضًا:

احتلتها الثعابين والحيوانات الضالة.. وحدة نجع الزقيم بقنا أصبحت خرابة والأهالى يستغيثون.. فيديو



اندلاع حريق في مزرعة دواجن بقرية أبو مناع بقنا





وأوضح محافظ قنا، أن التكريم يأتي في إطار حرص محافظة قنا علي تشجيع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني علي مشاركة الجهات التنفيذية في تطوير و تجميل الجداريات و الكبارى والشوارع و الميادين بمدن المحافظة.





وأثني محافظ قنا، علي أعمال التجميل بكوبري المعنا التي أضفت شكلا وطابعا مميزًا للكوبرى، مقدمًا شكره لجميع المشاركين فى أعمال التجميل لما قدموه من جهود متميزة فى إظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى اللذان يليقان بها.





وأكد محافظ قنا، أن مثل هؤلاء الشباب نموذج يُحتذى بهم فى حب الوطن و روح الإنتماء.