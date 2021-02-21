نقطة نور للشباب.. السيناريست محمد الأمير يحول روايته إلى فيلم سينمائي

تعاقد الكاتب والسيناريست الشاب محمد الأمير، مع إحدى شركات الإنتاج السينمائية على تحويل روايته" نبض الأحلام" إلى فيلم سينمائي، وذلك بعد نجاح رواياته السابقة.
وعبر "الأمير"، في بيان صحفي، عن سعادته لتحويل روايته لعمل سينمائي جديد، قائلا :"الحياة أصبحت مليئة بالضغوط المالية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وفقد أغلب الشباب القدوة في النجاح ظنا منهم أن النجاح طريق صعب المنال، ولكنهم لا يدركون أن النجاح هو طريق محاط برعاية الله واجتهاد البشر".
وأضاف الامير قائلا :"ان الفيلم سيكون بمثابه نبراس امل ونقطه نور لبعض الشباب ممن فقدوا الشغف او تعسروا في طريق الحياة، وهو الفكرة الاساسيه للروايه".
وأشار إلى أن العمل سيتم تحديد كل تفاصيله خلال الفتره القليلة المقبلة، من حيث ابطاله لكن بعد اختيار مخرجه وكذلك التفاصيل الخاصة بتحويله رسميا لعمل فني سينمائي، لافتا الي ان هذا العمل سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة لكل من سيشارك فيه".