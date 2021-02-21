نقطة نور للشباب.. السيناريست محمد الأمير يحول روايته إلى فيلم سينمائي

وعبر "الأمير"، في بيان صحفي، عن سعادته لتحويل روايته لعمل سينمائي جديد، قائلا :"الحياة أصبحت مليئة بالضغوط المالية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وفقد أغلب الشباب القدوة في النجاح ظنا منهم أن النجاح طريق صعب المنال، ولكنهم لا يدركون أن النجاح هو طريق محاط برعاية الله واجتهاد البشر".

وأضاف الامير قائلا :"ان الفيلم سيكون بمثابه نبراس امل ونقطه نور لبعض الشباب ممن فقدوا الشغف او تعسروا في طريق الحياة، وهو الفكرة الاساسيه للروايه".

وأضاف الامير قائلا :"ان الفيلم سيكون بمثابه نبراس امل ونقطه نور لبعض الشباب ممن فقدوا الشغف او تعسروا في طريق الحياة، وهو الفكرة الاساسيه للروايه".