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فن

حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ سليمان عيد: أطيب كوميديان في الوسط الفني

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:38 م
سليمان عيد والميرغني
سليمان عيد والميرغني
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محمد بدران
شارك الفنان حمدى الميرغني متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له رفقة النجم سليمان عيد.

وكتب حمدي الميرغني تعليقاً على الصورة قائلًا: "أطيب كوميديان في الوسط الفني ❤️بحبك يا أخف دم إنسان".

وأعلن حمدي الميرغني مؤخرًا خلال لقائه مع الاعلامي، في برنامج "بوضوح" على شاشة الحياة، أن صلة القرابة الوحيدة له في الوسط الفني، هو الفنان سليمان عيد الذي يعد في مقام خاله.

وانتهى مؤخرا حمدي المرغني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، بالاقصر واسوان ، والذي يشاركه في بطولة الفيلم الفنان مصطفى خاطر.

وانهي الميرغني وخاطر  تصوير مشاهدهما بالاقصر واسوان، وسيتم استكمال تصوير باقي أحداث الفيلم بالقاهرة خلال الأيام القادمة ، وذلك استعدادا للانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن حمدي الميرغني انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أفلام "ديدو" مع كريم فهمي، وفيلم "احمد نوتردام" مع رامز جلال وينتظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، كما يشارك أيضا في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوي، فيما انتهى مصطفى خاطر من تصوير فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني وينتظر عرضه أيضا.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ، ويشاركهم كل من خالد الصاوى و بيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو و سليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج دانا فيلم للمنتج راني مسحال.


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