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رياضة

اتحاد الكرة يناقش مع البدري ترتيبات معسكر مارس .. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:50 م
صدى البلد
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يسري غازي

عقدت اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري للاطمئنان على آخر ترتيبات معسكر الفريق الشهر المقبل في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي اللجنة.

فيما ناقش الجهاز الفني خلال اجتماع منفصل استعداداته للمرحلة المقبلة في حضور مدير الفريق محمد بركات و أعضاء الجهاز الفني المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي كل الملفات المطروحة قبل مواجهة كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

كما تطرق الاجتماع الي كيفية وضع قيود صارمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومناقشة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب  تطبيق أفضل الأنظمة للحفاظ علي سلامة الجميع
اتحاد الكرة يناقش مع البدري ترتيبات معسكر مارس .. صور
اتحاد الكرة يناقش مع البدري ترتيبات معسكر مارس .. صور
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