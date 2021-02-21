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رياضة

بيراميدز يهاجم بطل كوت ديفوار بـ رمضان صبحي وتراوي

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:06 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إياب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل راسينج كلوب ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم بملعب الدفاع في لقاء الإياب بعدما سبق لبيراميدز وحقق الفوز بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:


حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - إيريك تراوري - نبيل دونجا - رمضان صبحي 

خط الهجوم: دييجو رولان 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

أحمد الشناوي - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - علي جبر
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