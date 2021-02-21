شراء الأحذية يحسن الحالة المزاجية للنساء .. فيديو

عرض برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقرير من الشارع عن هل راحة القدمين تبدا من الحذاء؟، وجاء رد احدى الفتيات: "ان اي تسوق للست بيفرق في نفسيتها طبعا".





واكدت فتاة اخرى: "ان المزاج السئ يحسنه التسوق، واي جزمة جديدة بيكون ليها تآثير في الحالة النفسية للبنت"،

واضافت فتاة اخرى: "انا بحب الاكل اكتر من التسوق".





و أثبتت دراسة ألمانية حديثة أن الراحة النفسية للمرأة تحدث عندما تقوم بشراء زوج أحذية جديد،

وأوضحت الدراسة أن النساء يمتلكن ضعف عدد أزواج الأحذية التي يمتلكها الرجال،

وفسر عالم النفس الألماني "ميشيل تيل" في مقابلة صحفية أسباب هذا الاختلاف بين النساء والرجال، قائلا "أن شراء زوج من الأحذية يماثل شراء عالم من المشاعر والأحلام بالنسبة للمرأة".



