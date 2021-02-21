نائب محافظ قنا يتابع أعمال التدبيش بترعة الصماصمة

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال التدبيش والتبطين التي يجري تنفيذها بترعة الصماصمة بقرية بهجورة بمدينة نجع حمادي، رافقه خلال جولته مسئولو الوحدة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





أوضح عمر، أن المشروع يشمل تدبيش جوانب الترعة بطول ١٧٠٠ م بهدف الحفاظ على نظافتها وحمايتها من الانهيارات، مما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لها وضمان عدم حدوث أي تسريبات للمياه الموجودة داخل المجري الأمر الذي يساعد على استغلال تلك الكميات على النحو المرجو سواء في أغراض الزراعة أو الشرب.





أكد عمر، الأهمية الاستراتيجية للمشروع القومي لتأهيل الترع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما له من عائد على تحسين حالة الري، وزيادة الإنتاجية وتقليص نسبة التلوث نتيجة انسياب المياه دون معوقات، فضلا عن دوره في تحسين المظهر الحضارى للبيئة المحيطة.





ووجه نائب المحافظ، مسئولي الوحدة المحلية بضرورة التنسيق مع مسئولي الري لرفع مخلفات أعمال التدبيش أولا بأول حتى لا تعيق حركة السير أمام المارة أو السيارات.





كما تفقد نائب محافظ قنا، عددا من المؤسسات الخدمية بقريتيّ بهجورة والسلامية بنجع حمادي لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



استهل نائب المحافظ، جولته بزيارة الوحدة الصحية، للوقوف على مستوى تقديم الخدمات الصحية على النحو المطلوب للمواطنين، وكذا التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزماتت الطبية وأدوات مكافحة العدوى.





ووجه عمر، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمترددين مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.





واختتم نائب المحافظ، جولته بالمرور على مبنى الوحدة المحلية لقرية السلامية، موجهًا مسئولي الوحدة بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة و مراجعة أعمال الإنارة والتمهيد الخاصة بالطرق الداخلية و كذا عمل لقاءات دورية للمواطنين بهدف الاستماع إلى شكواهم باعتبار المواطن شريكا أساسيا في تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها الدولة.





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