ديربي الغضب.. أفاعي إنتر تلدغ ميلان بالهدف الثالث.. فيديو

جاء الهدف عن طريق لوكاكو في الدقيقة 60.

كان إنتر ميلان تقدم على ميلان بهدفي لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 5 و 57.

فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش كان يطمع فى استعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.





وكان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.





في المقابل يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، للبقاء في الصدارة.





كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.



