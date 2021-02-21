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رياضة

ديربي الغضب.. أفاعي إنتر تلدغ ميلان بالهدف الثالث.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:01 م
لوكاكو
لوكاكو
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محمد السعيد
تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره ميلان بالهدف الثالث، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء الهدف عن طريق لوكاكو في الدقيقة 60.

كان إنتر ميلان تقدم على ميلان بهدفي لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 5 و 57.

 فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش كان يطمع فى  استعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.

وكان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، للبقاء في الصدارة.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.
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