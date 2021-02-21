تجارة الأردن تدعو للتنسيق مع القطاع الخاص قبل تنفيذ قرارات الإغلاق

دعت الهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته اليوم الاحد، عبر تقنية "زووم"، الحكومة للتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص في أية قرارات تصدر بخصوص الاغلاقات أو ساعات الحظر لأثرها السلبي على مختلف القطاعات التجارية.





وشددت الهيئة العامة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الاردنية، على ضرورة مواصلة التشدد بالالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية من المواطنين، والتزام القطاعات التجارية بالاجراءات الرقابية، ما يجنبها الغرامات والمخالفات التي حددتها أوامر الدفاع، والعمل على نشر التوعية للقطاعات المنتسبة للغرف التجارية.

وأقرت الهيئة العامة للغرفة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها نائل الكباريتي، التقريرين المالي والاداري عن اعمال مجلس الادارة ونشاطاته لعام 2019، بالاضافة للموافقة على مشروع الموازنة التقديرية لتجارة الاردن للعام الحالي 2021 .