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محافظات

محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ آليات خدمة المواطنين

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:06 م
محافظ المنيا وأعضاء
محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
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أنغام الجنايني
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لبحث آليات العمل والتعاون المشترك لخدمة المواطن السوهاجي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ.

أكد "الفقي"، الاهتمام بالآراء والمقترحات بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، منوهًا بأن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، بتضافر جهود جميع أبنائها، والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

وتمت مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق، وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة، ومنها "مبادرة حياة كريمة"، و"تطوير الريف المصري"، والتطوير العمراني لعواصم المدن، وملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء.

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واستمع المحافظ، أثناء اللقاء، إلى الآراء والمقترحات التي عرضها النواب، وأجاب عن الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها، مستعرضًا جهود المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة.

ولفت إلى أنه سيتم عمل لجان مصغرة خلال المرحلة القادمة تضم كل لجنة عدد من النواب، على أن يتم من خلالها مناقشة الموضوعات والقضايا الخاصة بكل قطاع في حضور المسئولين التنفيذيين لكل قطاع.

وكان ذلك فى إطار جهود المحافظة الوقوف على المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ آليات خدمة المواطنين
محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ آليات خدمة المواطنين
محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ آليات خدمة المواطنين
محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ آليات خدمة المواطنين
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