حملات مكثفة لتطهير الشوارع والميادين في البحيرة





شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على إستمرار حملات التعقيم بشوارع وميادين المحافظة وكافة المنشأت والمصالح ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.





في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدى إبراهيم، حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمصالح الحكومية ، بالإضافة إلى حملات مماثلة للوقوف على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والخاصة بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وخاصةً بالمواقف والكافتريات.





ويذكر أن شدد محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتاكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الاعداد المقررة وايقاف المخالف منها للحفاظ على امن وسلامة وارواح المواطنين مع التأكيد على إيقاف عملها حال قيام الرياح والأمطار الغزيرة.





وفي نفس السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز (رشيد، شبراخيت، كوم حمادة)، اليوم الأحد، بمتابعة اعمال المعديات والمراسى بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان المقررة.





كما شدد محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق مع الجهات المعنيه وأسفرت عن الآتي :-





- رفع ١٨٥ حاله إشغال بشارع ( النصر - عبد السلام الشاذلى - الجيش - النفق - الطودي - عرابي) بمركز ومدينه دمنهور





- رفع ٦٥ حاله إشغال بمركز ومدينه رشيد.





كما نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق مع الجهات المعنيه وأسفرت عن الآتي:-





- غلق وتشميع ٨ محلات بدون ترخيص وتوقيع ٨ غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بمركز دمنهور





- رفع ١٢٨ حاله إشغال متنوع بالشوارع بمركز رشيد.



















