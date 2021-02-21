ألبوم الذكريات.. وائل رياض يستعيد ذكرياته مع زيدان وشوقي وغالي

شارك وائل رياض لاعب النادى الأهلى السابق متابعيه صورة قديمة له مع نجوم منتخب مصر الأولمبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









وظهر وائل رياض فى الصورة بصحبة محمد شوقي ومحمد زيدان وعمرو زكي وحسام غالي وعلق قائلًا "من ألبوم الذكريات".





يذكر أن مجموعة أندية وادي دجلة كرمت الكابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبي، وذلك بعد حصول منتخب مصر على بطولة إفريقيا تحت ٢٣ سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو 2021.





وانضم وائل رياض لصفوف الأهلى فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.





وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب التى استضافتها الأرجنتين فى 2001، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.



