ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:34 م
عبور السفينة
عبور السفينة
Advertisements
حمادة خطاب
بعد توقف 8 سنوات إستقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافوره والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا .. حيث ستقوم بشحن 60 الف طن LNG ) ) بما يعادل 158 الف متر مكعب متجهة الى بنجلاديش .
 ووجه  وزير النقل  بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس ورفع حالة الإستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن ، و حتى تراكيها و رباطها برصيف المحطة و ذلك بإستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان .

يذكر ان محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط و جاء إستئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات .
بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور
بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور
بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور
بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور
بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجازات ومعدلات مرتفعة رغم كورونا.. منطقة قناة السويس الاقتصادية تكشف عن تقرير أداء 2020

ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز أمواج وأرصفة جديدة

بلومبرج: مصر تتحول لمركز تصدير الغاز المسال إلى أوروبا

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار على عدة مناطق بالبلاد

بسبب المجال الجوي.. الزمالك ينهي أزمة السفر إلى السنغال

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة الـ 300 ألف .. أفضل 10 سيارات في هذه الفئة بالسوق المصري

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية