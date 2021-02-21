بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور

بعد توقف 8 سنوات إستقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافوره والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا .. حيث ستقوم بشحن 60 الف طن LNG ) ) بما يعادل 158 الف متر مكعب متجهة الى بنجلاديش .

ووجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس ورفع حالة الإستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن ، و حتى تراكيها و رباطها برصيف المحطة و ذلك بإستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان .



