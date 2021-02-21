نصائح لصحة كبار السن والمرضى خلال موجات الطقس الباردة

يمكن أن تتسبب الرياح القوية فى خفض درجة حرارة جسم الانسان خاصة اولئك الذين يعانون من بعض المشكلات الصحية أو كبار السن .





وينصح موقع " nih" هؤلاء الأشخاص بمتابعة توقعات الطقس للأيام العاصفة والباردة والحرص بالبقاء في الداخل أو في مكان دافئ لكن إذا اضطررت للخروج ، ارتدِ ملابس دافئة ، ولا تبقى في البرد والرياح لفترة طويلة.





فيما يلي بعض النصائح الأخرى التى تساعد في الحفاظ على صحة كبار السن والمرضى خلال موجات الطقس الباردة:





ارتدِ ملابس الطقس إذا كان عليك الخروج في أيام باردة أو باردة أو رطبة.

ارتدِ ملابس فضفاضة. يساعد الهواء بين الطبقات على إبقائك دافئًا.

ارتدي قبعة ووشاح. تفقد الكثير من حرارة الجسم عند كشف رأسك وعنقك.

ارتدِ معطفًا أو سترة مقاومة للماء إذا كان الجو ثلجيًا.

غيّر ملابسك على الفور إذا تبللت أو تبللت.

المرض والأدوية والطقس البارد

قد تجعل بعض الأمراض من الصعب على جسمك أن يظل دافئًا.

يمكن أن تجعل مشاكل الغدة الدرقية من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

يمكن أن يمنع داء السكري تدفق الدم بشكل طبيعي لتوفير الدفء.

مرض باركنسون و التهاب المفاصل يمكن أن تجعل من الصعب وضع على المزيد من الملابس، واستخدام بطانية، أو الخروج من البرد.

يمكن أن يتسبب فقدان الذاكرة في خروج الشخص من المنزل بدون الملابس المناسبة.

تحدث مع طبيبك حول مشاكلك الصحية وكيفية منع انخفاض حرارة الجسم.





يمكن أن يؤثر تناول بعض الأدوية وعدم ممارسة الرياضة على حرارة الجسم. تشمل هذه الأدوية التي تحصل عليها من طبيبك وتلك التي تشتريها بدون وصفة طبية ، مثل بعض أدوية البرد. اسأل طبيبك عما إذا كانت الأدوية التي تتناولها قد تؤثر على حرارة الجسم. تحدث دائمًا مع طبيبك قبل التوقف عن تناول أي دواء.





فيما يلي بعض الموضوعات التي يجب التحدث عنها مع طبيبك للبقاء بأمان في الطقس البارد:

اسأل طبيبك عن علامات انخفاض حرارة الجسم.

تحدث إلى طبيبك حول أي مشاكل صحية وأدوية يمكن أن تجعل انخفاض حرارة الجسم مشكلة خاصة بالنسبة لك، يمكن أن يساعدك في إيجاد طرق للوقاية من انخفاض حرارة الجسم.

اسأل عن الطرق الآمنة للبقاء نشطًا حتى عندما يكون الجو باردًا بالخارج.



