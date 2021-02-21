20 دقيقة.. مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بهدف ستيرلينج.. وسيطرة تامة لرفاق دي بروين

مرت 20 دقيقة من أحداث مباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، والنتيجة تشير إلى تقدم السيتيزينز بهدف نظيف في المباراة التي المقامة حاليا في الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.





مانشستر سيتي بدأ المباراة ضاغطًا على أرسنال بشكل كبير، حتى استطاع رحيم ستيرلينج من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.





رياض محرز شكل خطورة بشكل كبير على مرمى أرسنال من الجهة اليمنى في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، وفشلت كافة المحاولات لإيقاف تلك الخطورة.





وكاد ستيرلينج أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لكنه فشل في تسديد الكرة على مرمى لينو.





استمرت سيطرة مانشستر سيتي وسط تراجع ملحوظ من رفاق محمد النني.



