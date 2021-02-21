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عوض تاج الدين: لقاح كورونا المصري اجتاز بعض الخطوات.. ويخضع لجميع المراحل المطلوبة

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:17 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن أي لقاح يمر بعدة مراحل قبل إجازة استخدامه، وجميع اللقاحات حصلت على الترخيص المؤقت فقط حتى الآن، مشيرا إلى أن اللقاح الذي نعمل عليه في مصر يخضع لكل المراحل المطلوبة، وتم اجتياز بعض الخطوات بشأنه.

وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن بروتوكول كورونا أساسه علاج الأعراض وبعض المضاعفات، وتوجد أدوية أساسية وأخرى إضافية، وثبت أن أفضل علاج لخفض الحرارة مثلا هو الباراسيتامول، وحال وجود التهابات بكتيرية يتم منح مضادات حيوية حسب المعايير المصرية الفعالة حسب كل حالة وتتغير حسب الخبرة التي يتم اكتسابها.

وتابع أن نوعية فيروسات الإنفلونزا تتحور، واللقاح يختلف كل موسم عن الموسم الذي يليه، والتطعيمات في كل سنة تحمل السلالات الجديدة، مشيرا إلى أن تحور كورونا «هيحصل هيحصل» ويمكن تعديل اللقاح ليتناسب مع التحور الجديد على مستوى العالم، آملا أن يكون التحور في مصر ضعيفًا، قائلا: «بإذن الله يبقى خفيف علينا».

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن مدة العزل المثالية 14 يومًا، لأن قدرة الفيروس على العدوى تختلف عن باق الفيروسات، وتمتد إلى 14 يومًا، وحتى نضمن السلامة من المضاعفات.

وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم حصلت على ما يكفيها من لقاحات كورونا حتى نتحدث عن رافضين للحصول على اللقاح، وبالطبع سيكون نصيب الأسد للدول التي أنتجت اللقاحات، وما زالت الكميات لا تغطي نسبة قليلة من العالم ونتطلع لمزيد من الإنتاج.

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