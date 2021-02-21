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حوادث

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:53 م
سجن
سجن
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمني، ما تم تداوله عبر إحدى صفحات ترويج الشائعات والإثارة، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن وجود انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، والزعم بتلقي العديد من الاستغاثات من أهالى نزلاء السجن بتعرض النزلاء لانتهاكات واعتداءات.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، كما أوضح المصدر، أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.

وشدد على أن قطاع السجون يقدم أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، وتتم مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.

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