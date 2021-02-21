ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:07 م
عبدالمنعم حسين الشهير
عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة"
Advertisements
يسرى غازى - عدسة - إيهاب أشرف
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي خطط القلعة الحمراء فى إنشاء أكاديميات فى أوروبا وإفريقيا والخليج فى قادم الأيام. 

قال شطة عبر حواره لـ "صدى البلد": من الصعب إنشاء أكاديميات للنادى الأهلي فى أوروبا لكن من الممكن عمل توأمة هناك تعود بالفائدة على القلعة الحمراء فى المستقبل القريب.

تابع: لدينا خطط لإنشاء أكاديميات فى الخليج والدول العربية وفى قارة إفريقيا وسوف نبدأ فى القارة السمراء فى السودان وجنوب إفريقيا وغانا وسوف نستعين باللاعب الغاني فيليكس وفلافيو وجيلبرتو بأنجولا فضلا عن جنوب إفريقيا واستغلال علاقات بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادى الأهلي مشيرا إلى أن هناك توأمة مع نادى الهلال السوداني.

أشار إلى أنه سيتم التخطيط فى انشاء أكاديميات النادى الأهلي فى دول الخليج نظرا لكونها فى الوقت الراهن منذ بداية أزمة فيروس كورونا شبه متوقفة خاصة فى الكويت مشيرا إلى أنه سيتم النظر إلى أنشاء أكاديمية فى السعودية خلال الفترة المقبلة.  

أوضح أن السياسة فى الخليج فى إنشاء الأكاديمية النادى الأهلي فى الخليج ستكون بنظام المشاركة وليس الحصول على إسم النادى الأهلي فقط نظرا لسابق وجود أزمات مع المستثمرين.

شدد على أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ظهر بشكل قوى فى كأس العالم للأندية خاصة فى المباراة الأولى أمام نادى الدحيل القطرى التى حقق خلالها فوزا بهدف دون رد. 


شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو
شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو
شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو
شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو
شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو
شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد نقل البطولة لـ قطر.. شطة يطالب الكاف بإيضاحات بشأن أزمة السوبر الأفريقي

فلافيو يستعيد ذكرياته في الملاعب بصورة مع بركات وجيلبرتو

شطة في رسالة إلى قناتي الأهلي والزمالك: كرة القدم للمتعة وليس التعصب

كورونا يخترق الأهلي وموسيمانى خارج الخدمة | ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: سيرينو سيرحل بشرط.. موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير.. وهذا موقفي من العمل في الأهلي

شوبير: صلاح محسن طلب الإعارة لـ إنبي وموسيماني متمسك به ..فيديو

ترشيحاتنا

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط من تهمة قتل المتظاهرين

قطع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا 14 ساعة

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

براءة الفنانة رانيا يوسف من الفعل الفاضح وازدراء الأديان

عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

إنبي يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 ويتساوى مع بيراميدز في النقاط

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

أبرزها خطيئة كلوب.. 3 أسباب وراء انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بهدف ستيرلنج في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأهلي لصدي البلد: لم يصلنا شيء رسمي عن استكمال مباريات الموسم الماضي لدوري اليد

قرارات رادعة من الكاف .. رعب سلالة كورونا الجديدة يهدد دوري أبطال إفريقيا

بعد الوصول للمركز الثاني في الدوري.. إيهاب جلال يصدم المقاصة بشأن تجديد التعاقد

3 حلول أمام كتيبة كلوب.. ماذا يحتاج ليفربول للعودة إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى؟

بعد جدل شكواه للكاف.. كهربا يخاطب جمهوره قبل مواجهة الأهلى وسيمبا

خلاف علي المسار الجوي.. القصة الكاملة لأزمة طائرة الزمالك المتوجهة للسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل

في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك