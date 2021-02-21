ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

65 دقيقة.. مانشستر سيتي يبحث عن الهدف الثاني.. وغياب الفرص لأرسنال

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:09 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
مرت 65 دقيقة من أحداث مباراة فريقي مانشستر سيتي وارسنال، والنتيجة تشير لتقدم السيتيزينز بهدف نظيف، في الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي بدأ المباراة ضاغطًا على ارسنال بشكل كبير، حتى استطاع رحيم ستيرلنج من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.

رياض محرز شكل خطورة بشكل كبير على مرمى ارسنال من الجهة اليمنى في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، وفشلت كافة المحاولات لإيقاف تلك الخطورة.

وكاد ستيرلنج أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لكنه فشل في تسديد الكرة على مرمى لينو.

استمرت سيطرة مانشستر سيتي وسط تراجع ملحوظ من رفاق محمد النني وصمود دفاعي لهم، حتى جاءت تسديدتهم الوحيدة  في النصف الأولل من المباراة في الدقيقة 30 عن طريق تيرني، لكن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تصدى لها بسهولة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزينز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كان دي بروين قريبًا من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 48 بكرة مسقطة، لكن كرته ضلت طريقها للشباك.

جوندوجان تلقى تمريرة رائعة من دي بروين في الدقيقة 56، لكن هولدينج قام بإخراج الكرة خارج الملعب.

ودفع جوارديولا بجابريال خيسوس بدلًا من دي بروين في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:


في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - زينتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا - كيفن دي بروين - رياض محرز

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:


في حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - ماري - كيفن تيرني

خط الوسط: محمد النني - تشاكا - أوديجارد - بيبي - ساكا

خط الهجوم: أوباميانج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يفوز على برايتون بهدف نظيف ويصعد للمركز الثالث في البريميرليج

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح وست بروميتش برباعية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. السيتي يتقدم بهدفين على بيرنلي في الشوط الأول

ماذا يفعل أليسون؟.. خطأ كارثي ثان من حارس ليفربول يمنح هدفا ثالثا لـ السيتي

أهانوهم| السيتي يتقدم على ليفربول برباعية

دي بروين يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

أقوى جيوش العالم في 2021 .. مصر الأولى عربيا

عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بهدف ستيرلنج في الدوري الإنجليزي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها