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رياضة

تدريبات تكتكية وتصحيح مسار.. سموحة تتسلح لخطف نقاط المصري والوصول للمربع الذهبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:41 م
أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا .

و يواصل أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة  وضع لمساته السحرية على التدريبات التكتكية التى يحفظها للاعبيه خلال الفترة الأخيرة خاصة فى ظل تألق العديد من اللاعبين.


وطالب مدرب سموحة، لاعبيه بالحذر خلال مواجهة المصرى خاصةً أن المنافس يمتلك عناصر قوية فى الخط الأمامى.

 ووجه أحمد سامي تعليمات إلى مدافعى الفريق خلال الجلسة التى سبقت التدريب اليومى لمنع تكرار  الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية فى الدورى وأخرها مباراة إنبي.
وقبل إنتهاء التدريبات مساء اليوم حرص أحمد سامي على الحديث مع اللاعبين ورفع الروح المعنوية وتحفيزيهم لتحقيق الفوز على النادي المصري للحصول على ثلاثة نقاط والوصول إلي المربع الذهبي لجدول تريتب الدوري المصري في ظل إمتلاك الجهاز الفني طموحا عالية بالمنافسه على كافة البطولات خلال الفترة القادمة لإسعاد جماهير الموج الأزرق .

واختار أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحه عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الغد، على ملعب استاد برج العرب.

واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:
الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود البدرى، أطهر الطاهر، محمد الترهونى، علي غزال، أحمد حمص، محمد شكرى، محمود حليمو، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، محمد ليله، ديريك تسيبامبى، حسام حسن.


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