ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية.. إطلاق مشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم الأحد، أن المملكة أطلقت "مشروعا طموحا" لتوطين الصناعات العسكرية، ضمن برنامج "رؤية 2030".


وقال العوهلي في كلمة ألقاها على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي افتتح في أبوظبي: "إن المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة".


وأشار المسئول إلى أن "الصناعات العسكرية في السعودية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، استمرت في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد، وذلك بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها الدولة على مدى سنوات طويلة".


كما أعرب العوهلي عبر حسابه في "تويتر" عن سروره بافتتاح جناح المملكة في المعرض، قائلا:"هذه المشاركة النوعية نسعى من خلالها إلى تطوير الصناعة الوطنية عبر خلق شراكات مع أبرز اللاعبين في المجال، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. إصدار 300 ترخيص استثماري خلال الربع الثالث من 2020

محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية: المملكة.. الوجهة الأفضل للاستثمار دفاعيًا وأمنيًا

لتوطين الصناعات العسكرية.. السعودية تصدر تراخيص لـ 54 شركة

السعودية: 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة في الصناعات العسكرية بحلول 2030

اقتصاد السعودية.. إتمام أكبر صفقة في مجال الصناعات العسكرية بالمملكة

اقتصاد السعودية.. موانئ وهاباغ لويد يوقعان أول اتفاقية تجارية لزيادة الحاويات

ترشيحاتنا

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط من تهمة قتل المتظاهرين

حجز المنتج محمد مشيش لحين عرضه على المحكمة

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

قطع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا 14 ساعة

أبرزها خطيئة كلوب.. 3 أسباب وراء انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي

السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل نظافة بـ 26 ألف دولار.. وظيفة "لقطة" بالقصر الملكي البريطاني | تفاصيل

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل