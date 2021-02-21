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توك شو

تسجيل أول حالة.. سلالة جديدة مخادعة من كورونا لا تكتشفها الفحوصات.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا عن سلالة جديدة مخادعة لفيروس كورونا في فنلندا.

وأوضح التقرير أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا يصعب اكتشافها بواسطة اختبارات الـ PCR، وأنه ربما تنتشر دون أن يتم التعرف عليها.

وأشار التقرير أن "تارو ميري"، باحثة في مختبرات فيتا، قالت: "تم اكتشاف الطفرة في مريض الأسبوع الماضي، لذا فإن التفاصيل حول العدوى والمقاومة المحتملة لهذه السلالة للقاحات غير معروفة بعد.. وعدم القدرة على التعرف علي الفيروس الذي يحمل الطفرة يعني أن هذه الطفرة حدثت في الجزء الذي يعتمد عليه الاختبار، وهذه أهم معلومى حول الطفرة حاليا في الوقت الحالي".

وتابع التقرير أن السلالة الجديدة تختلف عن الطفرتين البريطانية والجنوب أفريقية، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر عدوى أو مقاومة للقاحات.

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